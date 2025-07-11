У розпал туристичного сезону “Укрзалізниця” запропонувала мешканцям та гостям регіону новий графік поїздів на Закарпатті.

Новий графік поїздів на Закарпатті передбачає запуск додаткового денного рейсу між Чопом і Львовом, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба компанії на своїй сторінці у фейсбук, пасажирський склад курсуватиме обмежену кількість днів у липні.

Саме новий графік поїздів на Закарпатті дає змогу подорожувати мальовничими куточками регіону вдень, у комфортних умовах. Рейс №218/217 їздитиме 17, 19 та 25 липня. З Чопа він вирушатиме о 10:30, а до Львова прибуватиме близько 15:18.

Назад зі Львова люди зможуть вирушити о 15:56 і бути на кінцевій вже о 20:38. Відпочивальники та туристи, які обирають приїхати в гори влітку, зрадіють зупинкам у Батьові, Мукачеві, Сваляві, Воловці, Славську, Сколе та Стрию.

Це не лише зручні транспортні вузли, а ще й популярні локації для активного та оздоровчого відпочинку. У №218/217 звичне розміщення місць: непарні - біля вікна, парні - біля проходу. Ще одна перевага маршруту - це зручні стиковки з іншими рейсами, зокрема міжнародними.

Наприклад, у Чопі пасажири зможуть пересісти на пасажирські склади з Угорщини та Словаччини, зокрема з Ньїредьхази й Кошице. Також у Батьові можлива пересадка з дизель-поїзда з Берегового. А у Львові пасажирів чекатимуть вагони до Харкова, Миколаєва, Ізюма, Полтави.

Якщо ж пасажир прямує в зворотному напрямку, то зручно пересідати, якщо ви прямуєте з Києва, Дніпра, Павлограда, Краматорська, Харкова, Ізюма, Івано-Франківська та інших міст.

Новий графік поїздів на Закарпатті також передбачає простий спосіб придбання квитків. Їх можна знайти у застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті компанії або у звичайних касах на вокзалах.

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