В разгар туристического сезона "Укрзалізниця" предложила жителям и гостям региона новый график поездов в Закарпатье.

Новый график поездов в Закарпатье предусматривает запуск дополнительного дневного рейса между Чопом и Львовом, сообщает Politeka.

Как информирует пресс-служба компании на своей странице в фейсбуке, пассажирский состав будет курсировать ограниченное количество дней в июле.

Именно новый график поездов на Закарпатье позволяет путешествовать по живописным уголкам региона днем, в комфортных условиях. Рейс №218/217 будет ездить 17, 19 и 25 июля. Из Чопа он будет отправляться в 10:30, а во Львов будет прибывать около 15:18.

Обратно из Львова люди смогут отправиться в 15:56 и быть на конечной уже в 20:38. Отдыхающие и туристы, которые выбирают приехать в горы летом, обрадуются остановкам в Бате, Мукачево, Сваляве, Воловце, Славске, Сколе и Стрые.

Это не только удобные транспортные узлы, но и популярные локации для активного и оздоровительного отдыха. В №218/217 привычное размещение мест: нечетные – у окна, парные – у прохода. Еще одно преимущество маршрута – это удобные стыковки с другими рейсами, в том числе международными.

К примеру, в Чопе пассажиры смогут пересесть на пассажирские составы из Венгрии и Словакии, в частности из Ньиредьхазы и Кошице. Также в Бате возможна пересадка с дизель-поезда из Берегового. А во Львове пассажиров будут ждать вагоны в Харьков, Николаев, Изюм, Полтаву.

Если же пассажир следует в обратном направлении, то удобно пересаживаться, если вы следуете из Киева, Днепра, Павлограда, Краматорска, Харькова, Изюма, Ивано-Франковска и других городов.

Новый график поездов в Закарпатье также предусматривает простой способ приобретения билетов. Их можно найти в приложении "Укрзалізниці", на официальном сайте компании или в обычных кассах на вокзалах.

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