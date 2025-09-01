В Івано-Франківську запровадили новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Про це інформує міський голова Руслан Марцінків.

Автобус №43 почав курсувати між селами Угорники та Вовчинець, забезпечуючи пряме сполучення для мешканців громади. Запуск маршруту викликав значний інтерес серед пасажирів, оскільки раніше пересування між цими селами було ускладнене, а людям доводилося користуватися кількома пересадками. Як зазначив директор КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк, маршрут став завершальним етапом забезпечення комунальним транспортом усіх сіл громади.

Автобуса №43 починає курсувати від села Вовчинець по вулиці Вовчинецькій до Кроку, далі рухається через Василіянок, Мулика, Лепкого, Незалежності, «Космос», Тисменицьку та повертає в Угорники на вул. Повстанців.

З кінцевої точки в Угорниках автобус знову прямує по Незалежності, через Крок до Вовчинця. Мешканці громади одразу оцінили комфорт. Вчителька початкових класів із Вовчинця Галина Цюпер раніше мусила користуватися трьома пересадками, а тепер прямий маршрут значно скоротив час поїздки.

Такі зміни зручні й для викладачки університету Марії, яка щодня прямує на факультет. Мешканка вулиці Вовчинецької Ася зазначила, що №43 полегшив пересування не лише для мешканців сіл, а й для тих, хто живе поблизу. Староста Угорників Любов Атаманчук повідомила, що у селі облаштовано три зупинки, і подякувала міській владі.

Жителька села Угорники Леся Мельничук раніше користувалася приватною маршруткою №39, що було дорожче та менш зручно через численні пересадки. Тепер комунальний маршрут дозволяє економити кошти та час, а використання транспортної картки «Галка» дає змогу пересідати на інший комунальний транспорт безкоштовно протягом 30 хвилин після першої поїздки.

Міський голова Руслан Марцінків підкреслив, що запуск вирішує потреби мешканців, забезпечує доступне сполучення для всіх сіл громади та сприяє економії часу і коштів. Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську дозволяє жителям громади легко планувати свої поїздки.

Останні новини України:

