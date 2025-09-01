В Ивано-Франковске был введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Об этом сообщает городской голова Руслан Марцинкив.

Автобус №43 начал курсировать между селами Угорники и Волчинец, обеспечивая прямое сообщение для жителей общины. Запуск маршрута вызвал значительный интерес среди пассажиров, поскольку раньше передвижение между этими деревнями было затруднено, а людям приходилось пользоваться несколькими пересадками. Как отметил директор КП "Электроавтотранс" Виталий Голутяк, маршрут стал завершающим этапом обеспечения коммунальным транспортом всех сел общины.

Автобуса №43 начинает курсировать от села Вовчинец по улице Вовчинецкой до Крока, дальше двигается через Василиянок, Мулика, Лепкого, Независимости, «Космос», Тисменицкая и возвращает в Угорники на ул. Повстанцев.

С конечной точки в Угорниках автобус снова следует по Независимости, через Шаг к Волчинцу. Жители общины сразу оценили комфорт. Учительница начальных классов из Волчинца Галина Цюпер раньше должна была пользоваться тремя пересадками, а теперь прямой маршрут значительно сократил время поездки.

Такие изменения удобны и для преподавательницы университета Марии, ежедневно направляющейся на факультет. Жительница улицы Волчинецкой Ася отметила, что №43 облегчил передвижение не только для жителей сел, но и для тех, кто живет поблизости. Староста Венгерников Любовь Атаманчук сообщила, что в селе обустроены три остановки, и поблагодарила городские власти.

Жительница села Угорники Леся Мельничук ранее пользовалась частной маршруткой №39, что было дороже и менее удобно из-за многочисленных пересадок. Теперь коммунальный маршрут позволяет экономить средства и время, а использование транспортной карты «Галка» позволяет пересаживаться на другой коммунальный транспорт бесплатно в течение 30 минут после первой поездки.

Мэр Руслан Марцинкив подчеркнул, что запуск решает потребности жителей, обеспечивает доступное сообщение для всех сел общины и способствует экономии времени и средств. Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске позволяет горожанам легко планировать свои поездки.

