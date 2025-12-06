Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює компенсації ветеранам за зруйновані будинки й матеріальну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах розпочала надходити людям похилого віку, які втратили житло або змушені жити в складних умовах через бойові події, повідомляє Politeka.

Місцева влада координує процес і забезпечує доступ до тимчасового житла та супроводу.

Проєкт передбачає поселення у модульному містечку та надання послуг, що допомагають відновити побут. Департамент соціального захисту населення приймає документи, перевіряє інформацію й формує черги для розміщення.

Подати заяву можна особисто за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники пояснюють порядок оформлення й допомагають правильно підготувати пакет документів. Для реєстрації необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Якщо звертається родина, дані кожного члена додають до загальної заявки.

Містечко обладнане умовами, що дозволяють повернутися до стабільного способу життя та отримати соціальну підтримку в безпечному середовищі.

Окремо передбачені виплати: гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює компенсації ветеранам за зруйновані будинки й матеріальну підтримку переселенцям для оплати оренди у спокійних районах міста. Це дає можливість відновити побут та зменшує навантаження на людей, які пережили втрату житла.

Крім того, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ця категорія громадян також може скористатися компенсацією для оренди нового житла у безпечних регіонах.

