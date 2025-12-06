Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает компенсацию ветеранам за разрушенные дома и материальную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах начала поступать пожилым людям, которые потеряли жилье или вынуждены жить в сложных условиях из-за боевых событий, сообщает Politeka.

Местные власти координируют процесс и обеспечивают доступ к временному жилью и сопровождению.

Проект предусматривает поселение в модульном городке и услуги, которые помогают восстановить быт. Департамент социальной защиты населения принимает документы, проверяет информацию и формирует очереди для размещения.

Подать заявление можно лично по адресу ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники объясняют порядок оформления и помогают правильно подготовить пакет документов. Для регистрации необходимы паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. Если семья обращается, данные каждого члена добавляются в общую заявку.

Городок оборудован условиями, позволяющими вернуться к стабильному образу жизни и получить социальную поддержку в безопасной среде.

Отдельно предусмотрены выплаты: гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах охватывает компенсацию ветеранам за разрушенные дома и материальную поддержку переселенцам для оплаты аренды в спокойных районах города. Это позволяет восстановить быт и уменьшает нагрузку на людей, переживших потерю жилья.

Кроме того, в Сумской области люди могут получить денежную поддержку.

По-прежнему право на получение финпомощи имеют ветераны, чье жилье было разрушено или повреждено из-за боевых действий или осталось на временно оккупированных территориях. Эта категория граждан может воспользоваться компенсацией для аренды нового жилья в безопасных регионах.

