Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області запроваджена як частина сезонної підтримки громадян, які потребують додаткових ресурсів перед зимою, повідомляє Politeka.

За інформацією профільних установ, ініціатива «Тепла зима» включає разовий платіж, спрямований на покриття основних витрат у холодний сезон. Йдеться про придбання теплого одягу, оплату комунальних рахунків та інші необхідні речі.

Уряд підготував проєкт постанови, що визначає порядок виплат для кількох соціальних груп. Документ передбачає автоматичне зарахування коштів, що усуває потребу відвідувати органи соціального захисту. Такий механізм застосовувався торік і продемонстрував результативність, адже мешканці використовували фінансування для підготовки до холодів.

Програма охоплює дітей із малозабезпечених родин, неповнолітніх під опікою, сиріт, підлітків з інвалідністю та переселенців. Дорослі з інвалідністю І групи та самотні літні люди також входять до переліку отримувачів. Переказ здійснюється на соціальний рахунок або «Дія.Картку».

Сума становить 6 500 гривень, а період використання — 180 днів з моменту надходження. Невитрачені кошти після завершення цього строку повертаються до бюджету.

Додатково грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області може покривати витрати на ліки, харчування, транспорт та інші потреби, що забезпечують належний рівень комфорту взимку.

Крім того, в області також можна отримати безкоштовні продукти. Хаб «Єднання» виконує роль багатофункціонального центру підтримки, де гуманітарна допомога поєднується з консультаційними та інформаційними послугами.

