Дополнительная денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области может покрывать расходы на лекарства, питание и прочее.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области введена как часть сезонной поддержки граждан, нуждающихся в дополнительных ресурсах перед зимой, сообщает Politeka.

По информации профильных учреждений, инициатива «Теплая зима» включает в себя разовый платеж, направленный на покрытие основных расходов в холодный сезон. Речь идет о приобретении теплой одежды, оплате коммунальных счетов и других необходимых вещах.

Правительство подготовило проект постановления, определяющий порядок выплат для нескольких социальных групп. Документ предусматривает автоматический зачет средств, устраняющий потребность посещать органы социальной защиты. Такой механизм применялся в прошлом году и показал результативность, ведь жители использовали финансирование для подготовки к холодам.

Программа охватывает детей из малообеспеченных семей, несовершеннолетних на попечении, сирот, подростков с инвалидностью и переселенцев. Взрослые с инвалидностью I группы и одинокие пожилые люди также входят в список получателей. Перевод осуществляется на социальный счет или «Дія.Карту».

Сумма составляет 6500 гривен, а период использования — 180 дней с момента поступления. Неизрасходованные средства по истечении этого срока возвращаются в бюджет.

Дополнительно денежное пособие для пенсионеров в Кировоградской области может покрывать расходы на лекарства, питание, транспорт и другие потребности, обеспечивающие надлежащий уровень комфорта зимой.

Кроме того, в области можно получить бесплатные продукты. Хаб «Единение» играет роль многофункционального центра поддержки, где гуманитарная помощь совмещается с консультационными и информационными услугами.

