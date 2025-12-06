Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье в этом сезоне стала доступна для старших жителей, чьи дома пострадали во время боевых действий, сообщают организаторы программы, передает Politeka.

Инициатива направлена ​​на улучшение условий проживания и безопасности в квартирах и домах перед зимним периодом.

Проект реализует благотворительный фонд "Каритас", который сосредотачивает внимание на домохозяйствах с поврежденными зданиями. Податься могут жители с частично или полностью разрушенными квартирами, если средний доход семьи остается ниже установленного порога или кто-то из членов семьи потерял работу. От участия исключены те, кто уже воспользовался государственной или благотворительной поддержкой или самостоятельно восстановил жилье.

При рассмотрении заявлений предпочтение отдается сначала старшим людям, лицам с инвалидностью, семьям с малышами, многодетным матерям, беременным женщинам и тяжелобольным. Предусмотрен ремонт кровель, оконных конструкций и дверей в частных и многоквартирных домах. Такая гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожье помогает улучшить жилищные условия и повысить безопасность домов для украинцев в холодный сезон.

Чтобы подать заявку, достаточно заполнить краткую онлайн-форму. После регистрации координатор свяжется с участником и предоставит подробные инструкции. Дополнительные консультации доступны по телефонам 067 259 80 40 и 075 355 88 29.

Организаторы отмечают своевременную подачу информации, чтобы ремонтные работы завершились до наступления холодов и жители получили максимальную поддержку.

