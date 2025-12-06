Местные жители озабочены темой дефицита некоторых продуктов в Полтавской области, ведь это может повлиять на пищевые привычки и кошельки.

Ситуация на рынке мяса подталкивает экспертов говорить о дефиците продуктов в Полтавской области, сообщает Politeka.

Как отмечают эксперты AgroWeek, полки магазинов и мясных павильонов рисковали опустошиться из-за сокращения поголовья животных.

Дефицит продуктов в Полтавской области уже ощущается и влияет на закупочную активность компаний, стимулируя дальнейшее повышение цен. Однако критической ситуации пока нет.

По оценкам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%, а в годовом исчислении рост составил 60%.

Основной причиной этого стало сокращение численности свиней зимой до 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах, что создало недостаток на рынке и спровоцировало повышение закупочных цен.

В сентябре стоимость живой массы свиней беконных пород колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Из-за дефицита продуктов в Полтавской области активизировался импорт.

Только в августе 2025 года было ввезено 4,6 тысяч тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. Всего за 8 месяцев импорт составил 14,9 тысяч тонн, что в 7,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

До конца года эксперты прогнозируют, что объем поставок может превысить 25 тысяч тонн, при этом большая часть из них ожидается во второй половине года.

Падение цен на живец в странах ЕС делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний, поэтому импорт становится альтернативным источником мясного сырья.

