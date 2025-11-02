График отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Полтавской области является важной частью плановых мероприятий.

График отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Полтавской области охватит несколько населенных пунктов, где запланированы профилактические меры по техническому обслуживанию электросетей, сообщает Politeka.

Соответствующую информацию предоставили в Скороходовском поселковом совете и Чернухинской территориальной общине .

3 ноября 2025 специалисты энергетических структур будут осуществлять проверку линий, осмотры оборудования, а также очистку трасс. В указанный день кратковременные перерывы электроснабжения ожидаются в пгт Скороходово и близлежащих деревнях. Список адресов размещен на ресурсах органов местного самоуправления.

4 ноября 2025 г. состоятся масштабные ремонтные работы в рамках программы «Полтаваоблэнерго» , охватывающей модернизацию сетей и замену устаревших элементов. Работы продлятся с 08:00 до 17:00, местами — до 20:00. Отключения запланированы в Скороходовом на улицах Элеваторной, Мира, Полтавской, Горькой, Григория Сковороды, Софиевской, Шевченко, Леси Украинки, Заводской и других.

Также перерывы электроснабжения предусмотрены для жителей сел Петровка, Подгорное, Вольница, Рябковка, Филенково, Шевченковка, Андрюша, Бреусовка, Винники, Кащевка, Мальцы, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки, Улицы.

В течение рабочего времени электричество будет отсутствовать в большинстве населенных пунктов, тогда как на отдельных участках его подачу возобновят после 20:00. Главная цель работ – обеспечение стабильности, минимизация аварийных случаев и улучшение качества энергоснабжения.

Итак, график отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Полтавской области является важной частью плановых мероприятий, направленных на надежную работу энергосистемы перед периодом повышенных нагрузок.

Жителям советуют заранее подготовиться – зарядить технику, сделать запас воды и продуктов, а также проверить состояние бытовых приборов после возобновления энергоснабжения.

