Право на отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Полтаві мають громадяни, які відповідають одному або кільком із критеріїв.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надаються благодійною організацією "Карітас", проте варто знати про умови отримання, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві спрямовані на допомогу тим, хто опинився в новому місці не більше ніж 60 днів тому та належить до категорій громадян із підвищеною соціальною вразливістю.

Організація звертає увагу, що підтримка надається тим переселенцям, які через війну залишили свої домівки, втратили стабільне джерело доходу або опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Хто може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві

Право на отримання транзитних продуктових наборів мають громадяни, які відповідають одному або кільком із таких критеріїв:

особи з інвалідністю 1, 2 чи 3 групи, а також ті, хто має інвалідність з дитинства;

люди, що страждають на важкі хронічні або невиліковні захворювання;

громадяни похилого віку від 60 років і старше, які залишилися без належної підтримки;

самотні матері, батьки або опікуни, що виховують неповнолітніх дітей чи доглядають за недієздатними родичами;

багатодітні сім’ї, у яких троє та більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років, які потребують додаткового захисту.

Де відбувається реєстрація

Зареєструватися на отримання допомоги можна у місті Полтава, за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1. Прийом заявок проводиться щоденно з 9:00, тож кожен, хто потребує підтримки, може звернутися у зручний для себе час.

Необхідні документи для реєстрації

Щоб пройти реєстрацію та отримати продуктовий набір, потрібно мати при собі такі документи:

паспорт громадянина України (в оригіналі);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

довідку ВПО, яка підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи (термін дії — не більше 60 днів з моменту переїзду);

документи, що підтверджують наявність критеріїв вразливості — наприклад, медичні довідки, посвідчення особи з інвалідністю, свідоцтва про народження дітей, рішення про опікунство тощо.

Організатори наголошують, що кількість продуктових наборів обмежена, тому закликають переселенців не зволікати з поданням документів.

