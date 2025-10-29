Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются благотворительной организацией "Каритас", однако следует знать об условиях получения, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь в сообщении организации.
Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве направлены на помощь тем, кто оказался в новом месте не более 60 дней назад и относится к категориям граждан с повышенной социальной уязвимостью.
Организация обращает внимание, что поддержка предоставляется тем переселенцам, которые из-за войны покинули свои дома, потеряли стабильный источник дохода или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.
Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве
Право на получение транзитных продуктовых наборов имеют граждане, отвечающие одному или нескольким из следующих критериев:
- лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;
- люди, страдающие тяжелыми хроническими или неизлечимыми заболеваниями;
- граждане пожилого возраста от 60 лет и старше, оставшиеся без должной поддержки;
- одинокие матери, родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей или ухаживающие за недееспособными родственниками;
- многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины и матери с детьми до трех лет, нуждающиеся в дополнительной защите.
Где происходит регистрация
Зарегистрироваться на получение помощи можно в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием заявок проводится ежедневно с 9:00, поэтому каждый, кто нуждается в поддержке, может обратиться в удобное для себя время.
Необходимые документы для регистрации
Чтобы пройти регистрацию и получить продуктовый набор, необходимо иметь при себе следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в подлиннике);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- справку ВПЛ, подтверждающую статус внутренне перемещенного лица (срок действия - не более 60 дней с момента переезда);
- документы, подтверждающие наличие критериев уязвимости - например, медицинские справки, удостоверения личности с инвалидностью, свидетельства о рождении детей, решения об опекунстве и т.д.
Организаторы отмечают, что количество продуктовых наборов ограничено, поэтому призывают переселенцев не медлить с представлением документов.
