Право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ в Полтаве имеют граждане, которые отвечают одному или нескольким критериям.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются благотворительной организацией "Каритас", однако следует знать об условиях получения, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в сообщении организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве направлены на помощь тем, кто оказался в новом месте не более 60 дней назад и относится к категориям граждан с повышенной социальной уязвимостью.

Организация обращает внимание, что поддержка предоставляется тем переселенцам, которые из-за войны покинули свои дома, потеряли стабильный источник дохода или оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Кто может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве

Право на получение транзитных продуктовых наборов имеют граждане, отвечающие одному или нескольким из следующих критериев:

лица с инвалидностью 1, 2 или 3 группы, а также имеющие инвалидность с детства;

люди, страдающие тяжелыми хроническими или неизлечимыми заболеваниями;

граждане пожилого возраста от 60 лет и старше, оставшиеся без должной поддержки;

одинокие матери, родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей или ухаживающие за недееспособными родственниками;

многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей;

беременные женщины и матери с детьми до трех лет, нуждающиеся в дополнительной защите.

Где происходит регистрация

Зарегистрироваться на получение помощи можно в городе Полтава по адресу: улица Пилипа Орлика, 20/1. Прием заявок проводится ежедневно с 9:00, поэтому каждый, кто нуждается в поддержке, может обратиться в удобное для себя время.

Необходимые документы для регистрации

Чтобы пройти регистрацию и получить продуктовый набор, необходимо иметь при себе следующие документы:

паспорт гражданина Украины (в подлиннике);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

справку ВПЛ, подтверждающую статус внутренне перемещенного лица (срок действия - не более 60 дней с момента переезда);

документы, подтверждающие наличие критериев уязвимости - например, медицинские справки, удостоверения личности с инвалидностью, свидетельства о рождении детей, решения об опекунстве и т.д.

Организаторы отмечают, что количество продуктовых наборов ограничено, поэтому призывают переселенцев не медлить с представлением документов.

