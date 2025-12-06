Основной причиной потенциального подорожания в Черниговской области есть дефицит качественной продукции, пригодной для длительного хранения.

Дефицит продуктов в Черниговской области наблюдается популярным товаром, который украинцы часто используют для приготовления блюд, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что понятно.

В 2025 году рынок белокочанной капусты столкнулся с заметной ценовой нестабильностью. Эксперты объясняют, что такая ситуация возникла из-за сочетания нескольких ключевых факторов: сложные погодные условия в течение сезона, реакция производителей на низкие цены в прошлом году, а также хронические проблемы с надлежащим хранением овощей. Хотя осенью наблюдалось определенное удешевление продукции, специалисты предупреждают, что зимой цены могут вырасти.

Основной причиной потенциального удорожания является нехватка качественной капусты, пригодной для длительного хранения.

Специалист Николай Соботович отмечает, что значительная часть урожая в этом году не отвечает стандартам, необходимым для продолжительного хранения. Поэтому в хранилища попадает существенно меньшее количество продукции, которое может сохранять товарный вид до конца зимы или начала весны.

Это создает риск дефицита продуктов в Черниговской области на рынке в зимне-весенний период, а значит, вероятно подорожание. По мнению специалиста, рынок капусты и дальше будет сохранять циклический характер.

Периоды высоких цен будут традиционно стимулировать аграриев к увеличению производства, после чего неизбежно наступает обвал стоимости в следующем сезоне. И наоборот, годы низких цен приводят к сокращению посевных площадей, что влечет за собой дальнейшее повышение стоимости овоща.

Специалисты отрасли подчеркивают, что для преодоления подобных колебаний необходимо системно модернизировать производство и инфраструктуру. В частности, речь идет о внедрении современных технологий выращивания капусты, улучшающих качество и устойчивость урожая, а также о развитии сети современных овощехранилищ.

Источник: AgroWeek.

