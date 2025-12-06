Дефицит овощей в Харьковской области повлек за собой существенное повышение стоимости огурцов на местных рынках, что стало следствием похолодания и уменьшения урожайности в тепличных хозяйствах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на платформе EastFruit.

Снижение температур негативно сказалось на объемах производства свежей продукции, из-за чего количество предложений уменьшилось почти в пять раз по сравнению с предыдущей неделей. Такая ситуация создала дефицит, приведший к росту стоимости более чем на 60%. Средняя цена в настоящее время колеблется около отметки 80 гривен за килограмм.

Согласно мониторингу EastFruit, основной причиной сокращения продаж крупными партиями стало уменьшение сборов в теплицах. Производители вынуждены реализовывать овощи преимущественно мелким оптом, обеспечивая лишь часть потребностей торговых точек. За последнюю неделю средние расценки поднялись на 66%, а диапазон держится в пределах 65–80 гривен за килограмм, что составляет $1,57–1,93.

Отсутствие импортных поставок лишь усугубило дефицит овощей в Днепропетровской области, ведь поступления из-за рубежа могли бы частично стабилизировать ситуацию. В то же время, наблюдается активный спрос от оптовых покупателей и торговых компаний, которые вынуждены приспосабливаться к ограниченному предложению.

Эксперты предполагают, что в ближайшее время на внутренний рынок могут появиться импортные поставщики, способные снизить напряжение и уравновесить соотношение между спросом и предложением. Нынешняя ситуация демонстрирует, насколько погодные условия влияют на динамику стоимости основных продуктов питания, формируя общие тенденции продовольственного рынка страны.

Дефицит овощей в Харьковской области остается важным фактором, определяющим ценовую ситуацию на аграрном рынке региона и влияющим на доступность сезонной продукции для потребителей.

