Энергетики предупредили жителей Одесской области, какие графики отключения света будут действовать в регионе в воскресенье, 7 декабря 2025 года.

В некоторых населенных пунктах Одесской области в воскресенье, 7 декабря 2025 года, энергетики будут применять дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь здесь пойдет именно о специальных графиках отключения света, которые применяются на период проведения профилактических работ в электрических сетях и действуют дополнительно к обычным стабилизационным обесточениям. Эти работы должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь уберечь от аварийных ситуаций в будущем.

В частности, по данным ДТЭК, в воскресенье, 7 декабря, такие ограничения электроснабжения будут действовать в пределах Фонтанской сельской территориальной общины в Одесской области. С 8:00 до 18:00 обесточение состоится в селе Новая Дофиновка для домов по улице Центральная и переулке Лиманный, пишет Politeka.

Также профилактические работы планируются на воскресенье в пределах Окнянской поселковой территориальной общины. В связи с этим без электроснабжения с 8:00 до 19:00 там останутся жители таких населенных пунктов:

Триграды (ул. Мирная, Триграды, Центральная);

Ульяновка (Молодежная).

Кроме того, специальные графики отключения света в Одесской области 7 декабря коснутся также Петровировской сельской территориальной общины. С 8:00 до 19:00 ограничения будут действовать в с. Петровировка.

