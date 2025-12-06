АО "ДТЭК Днепровские электросети" предупредило о дополнительных графиках отключения света в области на 7 декабря 2025 года.

В воскресенье, 7 декабря 2025 года, в Днепропетровской области будут проводить профилактические работы в электросетях и применят соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, дополнительные графики отключения света в Днепропетровской области 7 декабря коснутся Межирицкой территориальной общины. Там с 8:00 до 18:30 без электроэнергии останутся с. Межиречь (ул. Весенняя) и Булаховка (Независимости, Центральная).

В городе Каменское дополнительные обесточения в воскресенье состоятся с 9 до 17 часов для домов по улицам Авиаторов, Героев Азова, Юрия Ильенко, Ирпенская, Коровайная, Лохвицкая, Привольная, а также переулку Юрия Ильенко, сообщает Politeka.

Также 7 декабря в Днепропетровской области специальные графики отключения света будут применены в пределах Новоалександровской территориальной общины. Ограничения будут действовать в с. Новоалександровка с 8:00 до 18:00 для улиц Железнодорожная, Мира, Садовая, Селецкая, Соловьина.

Кроме того, ДТЭК предупреждает о ограничениях электроснабжения в пределах Магдалиновской поселковой территориальной общины. Обесточение произойдет с 8 до 14 часов в с. Ждановка по ул. Цветочная и Новая.

Все вышеуказанные ограничения связаны с проведением профилактических работ в электрических сетях региона и действуют дополнительно к плановым стабилизационным обесточениям.

