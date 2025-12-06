Новая система оплаты проезда в Николаеве гарантирует более современный, быстрый и комфортный способ передвижения по городу.

Новая система оплаты проезда в Николаеве внедряет цифровые QR-билеты.

Теперь пассажирам не нужно покупать бумажные талоны: достаточно отсканировать код на смартфоне и произвести оплату банковской картой. Эта процедура занимает считанные секунды и значительно ускоряет передвижение по общественному транспорту.

Среди ключевых преимуществ – бесплатная пересадка в течение 90 минут после первой поездки, что особенно удобно для тех, кто меняет маршруты во время поездки. Разовая поездка стоит 8 гривен, в то время как бумажный билет остается дороже – 10 грн. Также доступны недельные и месячные абонементы, а студенты и туристы могут выбирать специальные пакеты, отвечающие их потребностям.

Система совместима с Apple Pay и Google Pay: достаточно приложить смартфон к валидатору, и списание средств происходит автоматически. Это новшество уменьшает очереди, упрощает планирование поездок и исключает необходимость пользоваться наличными.

Всю информацию о тарифах, видах абонементов и правилах пользования пассажиры могут найти на сайте КП «Николаевэлектротранс». Новая система оплаты проезда в Николаеве гарантирует более современный, быстрый и комфортный способ передвижения по городу.

В Николаевской области наблюдается повышение тарифов на коммунальные услуги, что создает дополнительную финансовую нагрузку для семей. Кроме того, представители ОСМД активно критикуют двухставочный тариф на отопление, введенную ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», что влечет за собой споры среди жителей.

