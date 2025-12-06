В Запорожье зафиксирован новый этап подорожания продуктов, что ощутимо сказалось на стоимости основных товаров в супермаркетах города, сообщает Politeka.

Ситуация особенно повлияла на овощи, бакалею и молочные продукты, традиционно входящие в ежедневный рацион большинства семей.

Рис круглый в этом месяце стоит в среднем 58,52 грн за килограмм. В разных торговых сетях цены значительно отличаются: Metro и Auchan предлагают 48,90 и 49,90, Megamarket – 55,30 грн, Novus – 79,99. По сравнению с ноябрем средняя стоимость повысилась на 1,25, что демонстрирует тенденцию к постепенному росту цен на крупы.

Помидоры слива, пользующиеся стабильным спросом, сейчас продаются по средней цене 143,43 грн за килограмм. Самые дешевые предложения можно найти в Auchan – 115, самые дорогие – в Megamarket, где килограмм стоит 186,30. За последний месяц средняя цена поднялась на 15,57, что объясняется сезонными колебаниями и повышенным спросом на свежие овощи.

Молочные сливки Простонаше 10% стоят около 37,86 гривен за упаковку 200 мл. Самые низкие цены в Metro и Novus – 35,90 и 35,99, а Megamarket предлагает их по 41,70. Рост средней стоимости за месяц составил 1,18, что отражает тенденции рынка молочной продукции и колебания цен на сырье.

Аналитики советуют обращать внимание на акционные предложения и закупать товары в крупных упаковках, где возможно снизить затраты. Кроме того, следует рассматривать альтернативные виды круп и сезонные овощи, которые стоят дешевле, не теряя при этом пищевой ценности.

Подорожание продуктов в Запорожье остается актуальной темой семейных бюджетов, а динамика цен в супермаркетах города позволяет отслеживать тренды и принимать более обоснованные решения при планировании покупок.

