Дефицит продуктов в Запорожье в этом сезоне особенно ощутим на белокочанной капусте, спрос на которую остается стабильно высоким в разное время года, сообщает Politeka.
Местные торговые точки сообщают об ограниченном предложении и повышении цен.
Аналитики объясняют, что основные причины недостатка — неблагоприятные погодные условия и уменьшение посевных площадей из-за низких низких закупочных тарифов в прошлом году. Дополнительно проблемы создали ограниченные возможности для долгосрочного хранения, из-за чего часть урожая потеряла качество до выхода на рынок.
В 2025 году наблюдались колебания цен: осеннее удешевление сменилось ожиданием зимнего подорожания из-за небольшого количества пригодной продукции. Поэтому возрастает риск, что дефицит продуктов в Запорожье распространится и на другие овощи, чувствительные к сезонным изменениям.
Экономисты отмечают, что рынок работает циклически: высокие цены стимулируют производителей увеличивать посевы, что снижает стоимость следующего сезона, в то время как низкие доходы приводят к сокращению производства и новому удорожанию. Этот механизм регулярно влияет на стабильность снабжения.
Для выравнивания ситуации эксперты рекомендуют модернизировать технологии выращивания, развивать современные хранилища и улучшать логистику. Это позволит сохранять больший объем урожая и поддерживать баланс на рынке.
Жителям города рекомендуют внимательно следить за изменениями стоимости и формировать небольшие запасы раньше времени. Такой подход поможет избежать недостатка овощей в пиковые периоды и обеспечит стабильный доступ к качественной продукции в течение всего сезона.
Источник: AgroWeek.
