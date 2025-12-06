Дефицит продуктов в Запорожье может распространиться и на другие овощи, чувствительные к сезонным изменениям.

Дефицит продуктов в Запорожье в этом сезоне особенно ощутим на белокочанной капусте, спрос на которую остается стабильно высоким в разное время года, сообщает Politeka.

Местные торговые точки сообщают об ограниченном предложении и повышении цен.

Аналитики объясняют, что основные причины недостатка — неблагоприятные погодные условия и уменьшение посевных площадей из-за низких низких закупочных тарифов в прошлом году. Дополнительно проблемы создали ограниченные возможности для долгосрочного хранения, из-за чего часть урожая потеряла качество до выхода на рынок.

В 2025 году наблюдались колебания цен: осеннее удешевление сменилось ожиданием зимнего подорожания из-за небольшого количества пригодной продукции. Поэтому возрастает риск, что дефицит продуктов в Запорожье распространится и на другие овощи, чувствительные к сезонным изменениям.

Экономисты отмечают, что рынок работает циклически: высокие цены стимулируют производителей увеличивать посевы, что снижает стоимость следующего сезона, в то время как низкие доходы приводят к сокращению производства и новому удорожанию. Этот механизм регулярно влияет на стабильность снабжения.

Для выравнивания ситуации эксперты рекомендуют модернизировать технологии выращивания, развивать современные хранилища и улучшать логистику. Это позволит сохранять больший объем урожая и поддерживать баланс на рынке.

Жителям города рекомендуют внимательно следить за изменениями стоимости и формировать небольшие запасы раньше времени. Такой подход поможет избежать недостатка овощей в пиковые периоды и обеспечит стабильный доступ к качественной продукции в течение всего сезона.

Источник: AgroWeek.

