Министерство сообщило, что точная дата начала выплат денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области будет обнародована отдельно.

Стартовал прием заявок на денежную помощь для ВПЛ в Черниговской области, однако не все переселенцы могут сразу получить финансирование, сообщает Politeka.net.

В министерстве социальной политики объяснили алгоритм оформления жилого ваучера для внутренне перемещенных лиц.

По данным ведомства, ваучер предусматривает 2 миллиона гривен, которые можно потратить на приобретение, строительство или оформление ипотеки собственного жилья.

Подать документы могут только отдельные категории: участники боевых действий или люди с инвалидностью, полученной во время войны. Также необходимо подтвердить проживание на временно оккупированных территориях до переселения и отсутствия собственного жилья на подконтрольной Украине территории. Претенденты не должны раньше получать другие виды жилищной поддержки.

Заявки принимаются исключительно через портал Действие. Система автоматически подтягивает данные, а рассмотрение документов будет продолжаться до 30 дней.

Чтобы оформить заявку, нужно обновить приложение «Действие», перейти в раздел «Сервисы», выбрать «Услуги для ВПЛ – Заявление на жилищный ваучер», подтвердить состав семьи, получить согласие мужа или жены, заполнить форму и подписать ее с помощью Действия. Подпись. После этого заявление отправляется на рассмотрение.

В случае одобрения, переселенец получит жилой ваучер, которым можно пользоваться в течение пяти лет для оплаты жилья. Купленные квартиры или дома нельзя продавать или переоформлять в течение этого времени.

Министерство сообщило, что точная дата начала выплат денежной помощи для ВПЛ в Черниговской области будет обнародована отдельно.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.