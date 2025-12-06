Подорожание продуктов в Киевской области уже ощутимо сказывается на ежедневных расходах жителей, сообщают аналитики Politeka.

Рост цен затронул овощи, крупы и молочную продукцию, заставляя горожан внимательнее планировать бюджет.

Наиболее заметное повышение зафиксировано у свежих огурцов: килограмм сейчас стоит около 138 гривен против 80,49 грн в октябре. Этот показатель стал рекордным среди популярных продуктов за последние 30 дней.

Крупы подорожали не столь сильно. Например, пшено реализуют примерно за 29,53 грн/кг, что на 3,67 больше, чем месяц назад. Цены отличаются в разных сетях: Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50.

Молочные изделия также прибавили в стоимости. Молоко «Яготинское» 2,6% фасовки 900 мл теперь стоит около 60,98 грн. В супермаркетах цены различаются: Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. Рост составляет около 3,78.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Киевской области обусловлено сезонными факторами, повышением затрат на логистику и нестабильностью поставок. Рекомендуется предварительно составлять список покупок, сравнивать расценки в разных магазинах и пользоваться акционными предложениями, чтобы уменьшить влияние подорожания на семейный бюджет.

Кроме того, в Киевской области у людей также есть возможность получить денежную помощь. Она происходит на регулярной основе одиноким пенсионерам – ежемесячно – и зависит от прожиточного минимума. Каждому пенсионеру, желающему получить такую ​​добавку к пенсии, нужно обратиться в ПФУ с пакетом документов.

