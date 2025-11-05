Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано на основе средних показателей цен за последний месяц, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Заметный рост произошел в категории молочных изделий . Молоко Яготинское 2,6% (900 мл) теперь стоит 60,98 грн , тогда как раньше средняя стоимость составляла 56,18 грн . Самый низкий ценник зафиксирован в Auchan – 57,90, у Novus – 57,99, Metro предлагает 60,32, а Megamarket – 67,70. По сравнению с октябрем повышение составляет 3,78 .

Крупы тоже не остались без изменений. Средний ценник на гречку (1 кг) поднялся до 42,37 грн против 40,88 месяцем ранее. У Auchan она стоит 34,90, у Novus – 39,89, Metro – 39,90, а Megamarket установил 54,80 гривны. В октябре колебания оставались незначительными, но общая тенденция показывает постепенное повышение до нынешнего уровня.

Среди овощей рекордный рост демонстрируют огурцы . Их средняя цена достигла 136,65 грн за килограмм , что превышает предыдущие показатели на 84,76 . Дешевле их можно найти в Metro - 114,30, тогда как Novus предлагает 159,00 . В октябре средняя цена составила 114,38. За последние недели произошло стремительное поднятие, начиная с 51,89 и заканчивая более 130 гривен.

Следовательно, подорожание продуктов в Киевской области за последний период охватило основные потребительские позиции. Динамика свидетельствует о стабильном повышении цен на продовольственные товары, особенно в сегментах ежедневного потребления.

Ввиду такой ситуации местным жителям следует внимательно распределять свой бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Работа для пенсионеров в Киевской области: где ежемесячно обещают платить до 34 тысяч

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: где будет проходить выдача помощи.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: условия и порядок получения.