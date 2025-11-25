Ограничение движения транспорта в Черновцах вводится с 25 ноября, неудобства будут действовать для маршрутов общественного транспорта и простых водителей, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Черновицком троллейбусном управлении.

В Черновцах продолжаются работы по текущему ремонту. В связи с этим городские власти объявили о временных ограничениях движения транспорта на отдельном участке магистрали, а также об изменениях в работе общественного транспорта.

Начиная с 25 ноября, в городе полностью перекрыто движение по части проспекта Независимости. Речь идет об отрезке дороги от ул. Главной до Ясской, где продолжаются ремонты. Перекрытие необходимо для безопасного проведения дорожных работ и позволит бригаде выполнить обновление покрытия в более короткие сроки.

В связи с этим сообщено о корректировке маршрутов общественного транспорта.

Автобусный маршрут №9 будут временно направляться в объезд через улицу Главную и улицу Леонида Каденюка.

Троллейбусный маршрут №1 будет работать в сокращенном формате: он будет разворачиваться на перекрестке улицы Главной и проспекта Независимости, не двигаясь дальше перекрытого участка.

Ремонтные работы на проспекте Независимости на отрезке между улицей Главной и Ясской улицей планировали завершить до 1 ноября. Однако по техническим и организационным причинам сроки выполнения были продлены. Общая стоимость проекта превышает 23 миллиона гривен, что включает замену дорожного покрытия, ремонт основы дороги и другие необходимые работы для улучшения состояния одной из главных транспортных артерий города.

Городской совет призывает водителей учитывать временные изменения, планировать маршруты заранее и соблюдать требования организации дорожного движения при ремонте.

