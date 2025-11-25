Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, поэтому стабилизации цен в ближайшее время не ожидается.

Подорожание продуктов в Запорожье в ноябре 2025 уже отразилось на расходах жителей, сообщает Politeka.

Средние расценки на основные продукты питания демонстрируют рост, что заставляет горожан внимательнее планировать закупки.

Наибольший прирост наблюдается в крупах. Килограмм гречки сегодня стоит около 42 гривен, в то время как в октябре его продавали за 41 грн. В разных супермаркетах расценки отличаются: Auchan предлагает 35, Megamarket – 55. Подорожание круп заставляет потребителей сравнивать цены и выбирать оптимальные предложения.

Молочные изделия тоже подорожали. Сливки «Простонаше» 10% объемом 200 мл продаются в среднем по 38 гривен, в то время как в прошлом месяце их стоимость была 36 грн. Самые дешевые пакеты можно найти в Metro и Novus, а самые дорогие – в Megamarket за 38,40 грн. Рост стоимости молочных товаров связывается с сезонными колебаниями и затратами на транспортировку.

Среди овощей больше поднялась стоимость на огурцы. Килограмм сейчас стоит 121 гривну, что на 28 грн больше, чем в октябре. У Novus огурцы продают по 159, у Metro — 83. Эксперты объясняют такое удорожание сезонными факторами и логистическими издержками.

Особенно ощутимым стало подорожание меда почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Нехватка продукта объясняется сокращением урожайности и ограниченным предложением на рынке, что существенно повлияло на цены в супермаркетах и ​​рынках.

Специалисты советуют сравнивать цены в разных торговых сетях, пользоваться акционными предложениями и планировать закупки заранее. Подорожание продуктов в Запорожье остается заметным, поэтому стабилизации цен в ближайшее время не ожидается. Своевременное планирование поможет снизить нагрузку на семейный бюджет и избежать непредвиденных расходов.

