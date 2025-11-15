В Черновцах перекроют движение транспорта более чем на месяц из-за начала новогодне-рождественского мира в городе, сообщает Politeka.net.

Уточним, что ограничения связаны с проведением новогодне-рождественских мероприятий и праздничных событий, которые будут проходить в центре города.

Так, на период с 25 ноября 2025 года по 6 января 2026 года в Черновцах перекроют движение транспорта на Соборной площади и части близлежащих улиц.

В частности, проезд ограничивается на ул. Героев Майдана на участке от Кафедральной до улицы Е. Гакмана, а также на Соборной площади на участке дороги с односторонним движением от ул. Героев Майдана до улицы И. Франко.

Городским распоряжением рекомендовано Управлению патрульной полиции в Черновицкой области и Департамента патрульной полиции организовать полное ограничение движения транспортных средств в указанные даты: с 25 ноября по 6 января на ул. Героев Майдана и с 6 декабря 2025 года по 7 декабря 2025 года на Соборной.

В то же время временно запрещается парковка транспортных средств на тех же участках в указанные сроки, чтобы обеспечить безопасное движение пешеходов и проведение праздничных мероприятий.

Совместно с инспекцией по парковке и управлению порядка и контролю за благоустройством городского совета 25 ноября и 6 декабря 2025 с 08:00 будет проведено освобождение улиц от припаркованных транспортных средств, чтобы подготовить участки дороги к полному ограничению проезда и обеспечить организацию праздничных мероприятий.

Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты движения и учитывать временные ограничения, связанные с проведением новогодне-рождественских праздников в центре Черновцов.

