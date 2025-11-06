Новий графік руху транспорту в Чернівцях поки що перебуває на стадії тестування.

У Чернівцях змінили напрямок автобусного маршруту №34, що пов’язано з оновленням системи перевезень і впровадженням нового графіка руху транспорту, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Управління комунікацій і зв'язків з громадськістю міської ради.

З листопада цей маршрут функціонує у тестовому форматі протягом двох місяців. Таке рішення прийняли через суттєве зменшення пасажиропотоку після припинення роботи торгівельного центру, який знаходився на вулиці Хотинській. Тепер кінцева зупинка перенесена до району, де найближчим часом запрацює інший торговельний об’єкт.

Оновлений напрям діє відповідно до наказу департаменту транспорту. Автобуси тепер курсують до торгового комплексу “Метро”. У повідомленні зазначено, що нова кінцева зупинка розташована поблизу майбутнього великого ТРЦ Bukovyna Mall, який може стати важливим місцем приваблення для мешканців. Для пасажирів, котрим необхідно дістатися попередньої зупинки, передбачена можливість пересадки на кільці Дріждзаводу, звідки інший маршрут продовжує рух по Хотинській.

Після завершення випробувального періоду планують проаналізувати отримані результати, врахувати кількість користувачів, відгуки громадян і прийняти остаточне рішення щодо подальшого курсу. Тим часом на платформі електронних петицій з’явилося звернення з проханням повернути колишню схему пересування автобусів №34.

Автори пояснюють це тим, що мешканці Хотинської нині не мають зручного сполучення з мікрорайоном “Гравітон”, а саме цей маршрут забезпечував зв’язок між цими точками. Станом на 14:30 четвертого листопада петицію підтримали 73 підписанти із необхідних 250, аби документ розглянули офіційно. Новий графік руху транспорту в Чернівцях поки що перебуває на стадії тестування.

