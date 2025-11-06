В Черновцах изменили направление автобусного маршрута №34, что связано с обновлением системы перевозок и введением нового графика движения транспорта, сообщает Politeka.

Такую информацию дает Управление коммуникаций и связей с общественностью городского совета.

С ноября этот маршрут работает в тестовом формате в течение двух месяцев. Такое решение было принято из-за существенного уменьшения пассажиропотока после прекращения работы торгового центра, который находился на улице Хотинской. Теперь окончательная остановка перенесена в район, где в ближайшее время заработает другой торговый объект.

Обновленное направление действует согласно приказу департамента транспорта. Автобусы теперь курсируют в торговый комплекс "Метро". В сообщении говорится, что новая конечная остановка расположена вблизи будущего крупного ТРЦ Bukovyna Mall, который может стать важным местом привлечения для жителей. Для пассажиров, которым необходимо добраться до предварительной остановки, предусмотрена возможность пересадки на кольце Дрожзавода, откуда другой маршрут продолжает движение по Хотинской.

После завершения испытательного периода планируется проанализировать полученные результаты, учесть количество пользователей, отзывы граждан и принять окончательное решение по дальнейшему курсу. Тем временем на платформе электронных петиций появилось обращение с просьбой вернуть прежнюю схему передвижения автобусов №34.

Авторы объясняют это тем, что у жителей Хотинской в ​​настоящее время нет удобного сообщения с микрорайоном “Гравитон”, а именно этот маршрут обеспечивал связь между этими точками. По состоянию на 14:30 четвертого ноября петицию поддержали 73 подписанта из необходимых 250, чтобы документ был рассмотрен официально. Новый график движения транспорта в Черновцах пока находится на стадии тестирования.

