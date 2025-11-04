Міська влада просить мешканців та водіїв поставитися з розумінням до обмеження руху транспорту у Чернівцях.

Обмеження руху транспорту у Чернівцях введено на частині вулиць міста, проте варто знати, як довго діятимуть незручності, повідомляє Politeka.net.

Про обмеження руху транспорту повідомляє Чернівецька міськрада.

У Чернівцях із вівторка, 4 листопада, тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Дарвіна. Йдеться про ділянку від будинку номер 17 до будинку номер 19. Обмеження руху транспорту у Чернівцях діятиме протягом усього періоду ремонтних робіт — до 15 грудня включно.

Як пояснили у міськраді, необхідність перекриття зумовлена проведенням капітального ремонту контейнерних майданчиків, у межах якого планується облаштувати сучасні підземні контейнери для збору твердих побутових відходів. Такі майданчики дозволять зробити систему збору сміття більш зручною, безпечною та естетичною, а також сприятимуть покращенню санітарного стану вулиці.

Виконавцем робіт виступить товариство з обмеженою відповідальністю «Національний будівельний холдинг». Саме ця компанія перемогла у відкритих торгах, проведених через систему державних закупівель.

Згідно з результатами тендеру, вартість капітального ремонту перевищує один мільйон гривень. Роботи розпочнуться вже на початку листопада і триватимуть приблизно півтора місяця.

Міська влада просить мешканців та водіїв поставитися з розумінням до обмеження руху транспорту у Чернівцях, заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, уникати цієї ділянки дороги під час проведення ремонтних робіт.

У мерії наголошують, що після завершення реконструкції вулиця Дарвіна отримає оновлену інфраструктуру збору відходів, що відповідає сучасним європейським стандартам, і стане прикладом для впровадження подібних рішень у інших районах міста.

