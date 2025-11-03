Місцевим жителям варто враховувати зміни на дорозі, повʼязані із обмеженням руху транспорту в Чернівцях, тож розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнуться одразу кількох вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі Чернівецької міської ради, 4 листопада в місті стартує масштабна серія ремонтів, які вплинуть на пересування в різних частинах облцентру.

Влада повідомила, що обмеження руху транспорту в Чернівцях триватимуть від кількох днів до середини наступного року.

Першими змін зазнають мешканці району вулиці Чарльза Дарвіна. Тут від будинку 17 до 19 повністю перекриють проїзд до 15 грудня включно.

Комунальники облаштовуватимуть нові підземні контейнери, тому пересування цією ділянкою стане неможливим. Водіїв закликають користуватися об’їзними шляхами.

Також часткове обмеження руху в Чернівцях введуть на вулиці Героїв Майдану. Йдеться про ділянку від будинку 60 до Соборної площі 1. Роботи триватимуть у три дати: 8, 15 та 22 листопада.

Тут оновлюватимуть опори контактної мережі комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління. Транспорт зможе курсувати, але повільніше.

Наймасштабніші ремонтні роботи стосуватимуться вулиці Товмоченської. Проїзд тут буде частково закритий аж до 1 червня 2026 року. Перекриття діятиме на відрізку від будинку 12-А по вулиці Дмитра Січинського до третього провулку Стрийського.

Комунальні служби проводитимуть капітальний ремонт дорожнього покриття та суміжної інфраструктури.

Міська рада закликає водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Такі роботи є необхідними для покращення якості доріг і безпеки.

