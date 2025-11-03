Местным жителям следует учитывать изменения на дороге, связанные с ограничением движения транспорта в Черновцах, и рассказываем детали.

Ограничения движения транспорта в Черновцах затронут сразу несколько улиц, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале Черновицкого городского совета, 4 ноября в городе стартует масштабная серия ремонтов, которые окажут влияние на передвижение в разных частях облцентра.

Власти сообщили, что ограничения движения транспорта в Черновцах будут продолжаться от нескольких дней до середины следующего года.

Первые изменения претерпевают жители района улицы Чарльза Дарвина. Здесь с дома 17 до 19 полностью перекроют проезд до 15 декабря включительно.

Коммунальщики будут обустраивать новые подземные контейнеры, поэтому передвижение по этому участку станет невозможным. Водителей призывают пользоваться объездными путями.

Также частичное ограничение движения в Черновцах будет введено на улице Героев Майдана. Речь идет о участке от дома 60 до Соборной площади 1. Работы продлятся в три даты: 8, 15 и 22 ноября.

Здесь будут обновляться опоры контактной сети коммунального предприятия Черновицкое троллейбусное управление. Транспорт сможет курсировать, но медленнее.

Самые масштабные ремонтные работы будут касаться улицы Товмоченской. Проезд здесь будет частично закрыт до 1 июня 2026 года. Перекрытие будет действовать на отрезке от дома 12-А по улице Дмитрия Сичинского до третьего переулка Стрыйского.

Коммунальные службы будут производить капитальный ремонт дорожного покрытия и смежной инфраструктуры.

Городской совет призывает водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Такие работы необходимы для улучшения качества дорог и безопасности.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новый график движения транспорта в Киеве: названы маршруты, претерпевшие изменения.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Житомире: как изменились цены в транспорте.