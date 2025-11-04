Городские власти просят жителей и водителей отнестись с пониманием к ограничению движения транспорта в Черновцах.

Ограничения движения транспорта в Черновцах введены на части улиц города, однако стоит знать, как долго будут действовать неудобства, сообщает Politeka.net.

Об ограничении движения транспорта сообщает Черновицкий горсовет.

В Черновцах со вторника, 4 ноября, временно ограничено движение транспорта на улице Дарвина. Речь идет о участке от дома номер 17 до дома номер 19. Ограничение движения транспорта в Черновцах будет действовать в течение всего периода ремонтных работ – до 15 декабря включительно.

Как пояснили в горсовете, необходимость перекрытия обусловлена ​​проведением капитального ремонта контейнерных площадок, в рамках которого планируется обустроить подземные современные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Такие площадки позволят сделать систему сбора мусора более удобной, безопасной и эстетичной, а также способствовать улучшению санитарного состояния улицы.

Исполнителем работ выступит общество с ограниченной ответственностью "Национальный строительный холдинг". Именно эта компания победила в открытых торгах, проведённых через систему государственных закупок.

Согласно результатам тендера стоимость капитального ремонта превышает один миллион гривен. Работы начнутся уже в начале ноября и продлятся примерно полтора месяца.

Городские власти просят жителей и водителей отнестись с пониманием к ограничению движения транспорта в Черновцах, заранее планировать маршруты и, по возможности, избегать этого участка дороги во время проведения ремонтных работ.

В мэрии отмечают, что после завершения реконструкции улица Дарвина получит обновленную инфраструктуру сбора отходов, соответствующую современным европейским стандартам, и станет примером для внедрения подобных решений в других районах города.

