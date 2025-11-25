Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области направлено на обеспечение надежности сетей.

Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области коснется всех потребителей уже с 1 января 2026, о чем сообщает городской исполнительный комитет, передает Politeka.

Решение было принято после анализа финансовых затрат и необходимости обеспечить стабильную работу водопроводной инфраструктуры.

Новые суммы предусматривают оплату в пределах 34,14 грн. за кубометр поданной воды и 62,76 грн. за услугу отвода. Предыдущие показатели составляли 21,30 и 45,00 гривен соответственно, что демонстрирует существенную корректировку по сравнению с действующими нормами.

По словам профильного чиновника Ольги Огиевич, ключевым фактором пересмотра стала растущая стоимость электроэнергии, формирующая основную часть себестоимости услуг. Последние изменения для жителей были введены в августе 2023 года, а для учреждений — в апреле 2025-го.

Исполнительный комитет оставил единую структуру оплаты всем группам пользователей. Представители общины подчеркивают, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области направлено на обеспечение надежности сетей, а также поддержание надлежащего уровня обслуживания.

Специалисты советуют заранее учесть обновленные показатели при формировании семейного плана расходов на следующий год, ведь изменения окажут влияние на регулярные расчеты домохозяйств.

Кроме того, о подобной ситуации сообщали и в Ровенской области.

С 1 ноября 2025 жители платят 35,57 грн за куб воды и 61,45 за водоотвод. Общая сумма за услуги составит 97,02 за кубометр. В решении также отмечено, что с новогоднего периода тарифы снова возрастут.

С 1 января 2026 цена воды будет составлять 36,42 грн за кубометр, а водоотвод — 63,30. Итоговая стоимость достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно определена абонентская плата - 24,07 ежемесячно.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право