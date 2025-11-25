Бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области предоставляют владельцы частных домов в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

На портале «Допомагай» опубликованы актуальные предложения для переселенцев.

В Полтаве, по улице Драгоманова, открыто два места для матери с ребенком. Проживание организовано на безвозмездной основе, включая питание и средства гигиены. Оплачивать коммунальные услуги не нужно. Дом расположен в спокойном районе, где нет угрозы обстрелам. В доме есть все необходимые условия, двор и детская зона отдыха с качелями, батутом и летним бассейном. Для связи с хозяевами следует отправлять сообщения в вайбер.

Еще один вариант также в Полтаве, на переулке Тупой. В частном доме с садом и огородом предлагается просторная комната. Жилье готовы предоставить опрятным и порядочным людям: женщине или супругам. В доме проживает пожилая женщина, которая самостоятельно справляется с бытом, хотя испытывает возрастные проблемы с памятью. Проживание предполагает частичные удобства. Для контакта в объявлении указан номер телефона.

В Градижске, Глобинский район, доступно еще одно жилье. Дом остался после смерти бабушки в августе 2025 года. Здесь могут разместиться сразу четыре человека. От жителей ожидается оплата коммунальных счетов и уход за старой собакой. Несмотря на отсутствие современных условий, ухоженный дом: оборудованная кухня, спальня, гостиная и туалет.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области предоставляется в Полтаве и Градижске. Условия разнятся, но все варианты направлены на поддержку переселенцев и обеспечение их базовых потребностей.

Последние новости Украины:

Работа для пенсионеров в Полтаве: кого зовут на зарплату от 28 тысяч гривен

В Полтаве перекроют движение транспорта: в городе будут действовать ограничения, названа дата

Новый график поездов в Полтавской области: пассажирам сделали важное предупреждение