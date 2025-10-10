Початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківській області офіційно стартував із 9 жовтня, повідомляє Politeka.

Міський голова Руслан Марцінків повідомив у радіоефірі «Західний полюс», що підписав відповідне розпорядження, яке передбачає включення опалення у лікувальних закладах, школах та дитячих садках із автономними джерелами тепла.

Мова йде про приміщення з твердопаливними котлами на щепі, електричним обігрівом або окремо стоячими котельнями.

За словами мера, вже з 10 жовтня тепло отримають заклади, що працюють на електриці та щепі, а садочки з окремими котельнями підключать з початку наступного тижня. Далі заплановано включення загальних котелень та подачу тепла у житлові мікрорайони, що залежатиме від рішень уряду щодо газопостачання та погодних умов. Більшість шкіл і садків не мають автономних котелень, тому їх підключення автоматично означає старт опалення для цілих мікрорайонів.

Марцінків підкреслив, що процес запуску тепла не відбуватиметься одномоментно. Традиційно підключення котелень та доведення тепла до всіх квартир триває щонайменше три-чотири тижні. Найпізніше тепло надійде у мікрорайон Індустріальна, де розташована котельня, яка стартує останньою. Міський голова також попередив про можливі аварійні ситуації під час запуску, які комунальні служби будуть усувати оперативно, забезпечуючи стабільну роботу мереж та комфорт мешканців.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Івано-Франківській області розпочався з пріоритетного обігріву соціальних об’єктів, поступового підключення житлових районів і контролю комунальників за належним рівнем теплопостачання. Цей підхід дозволяє мінімізувати перебої та підготувати мешканців до стабільного отримання тепла протягом усієї осені.

Останні новини України:

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську: містянам розповіли про важливі зміни

Новий графік поїздів в Івано-Франківську: в "Укрзалізниці" зробили важливе оголошення

Новий графік поїздів на Закарпатті: “Укрзалізниця” запустила тестовий маршрут