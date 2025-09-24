Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області набрало чинності з 20 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає начальник управління економічного розвитку міста Калуської міської ради Юрій Соколовський.

Вартість поїздок на приміських маршрутах Калуської громади зросла майже на 10%. Так, раніше проїзд із Голиня до Калуша коштував 34 гривні, а зараз пасажири сплачують 37 гривень.

Як пояснив Соколовський, перевізники повідомили міську владу про намір підвищити тарифи ще 21 серпня. Основною причиною назвали збитковість перевезень на приміських маршрутах. Спочатку планувалося змінити ціни з 18 вересня, проте на нараді з перевізниками дату перенесли на 20 вересня. Це дозволило заздалегідь поінформувати пасажирів, оскільки не у всіх автобусах було розміщено повідомлення про зміни.

Це вже друге підвищення у 2025 році. Раніше, у квітні, тарифи зросли приблизно на 10%, і останнє підвищення підтримує тенденцію такого рівня збільшення.

На відміну від міських маршрутів, де тарифи встановлює виконком, перевізники на приміських маршрутах ухвалюють рішення самостійно. Проте за умовами договорів із міською владою вони зобов’язані повідомляти про підвищення вартості проїзду щонайменше за 20 робочих днів до введення змін. Це гарантує, що пасажири матимуть можливість спланувати свої витрати і своєчасно дізнатися про оновлені тарифи.

Отже, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області торкнулося всіх приміських маршрутів Калуської громади, а перевізники дотрималися процедури інформування громадян, забезпечивши офіційну та прозору комунікацію щодо змін у тарифах.

Джерело: Вікна

