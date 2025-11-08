Аналіз продемонстрував стійке подорожчання продуктів у Харкові, що відчутно впливає на споживчі витрати мешканців міста.

Подорожчання продуктів у Харкові відображає нинішню ситуацію з вартістю основних товарів споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям, які проживають у цьому місті, надає портал Мінфін.

Найбільше зміни торкнулися овочів, круп і молочної категорії. Ціна на огірки гладкі досягла 138 гривень за кілограм, тоді як у жовтні середній показник становив 80,49. У магазинах Megamarket цей продукт реалізується по 138 гривень, у Metro — 58,65, в Auchan — 51,80. З початку жовтня рівень підвищився на 66,75 гривні.

Динаміка протягом місяця показала поступове збільшення вартості — з 71,25 до понад 170 гривень наприкінці жовтня. Після цього у листопаді зафіксовано незначне зниження, проте показник залишається високим.

Серед круп подорожчання відбулося на рис довгий пропарений. Його середня ціна становить 59,20 грн за кілограм, тоді як раніше — 54,31. У різних мережах зафіксовані такі показники: Auchan — 60,10, Megamarket — 58,30, Metro — 44,54. Підняття за місяць склало 7,60 грн.

Зміни торкнулися й молочного сегменту. Кефір «Селянський» 2,5% (950 мл) у середньому коштує 65,08 гривні. В Auchan він продається за 57,50, у Metro — 63,44, у Megamarket — 69,40, у Novus — 69,99. У жовтні цей показник дорівнював 63,45, отже, підвищення становило 3,49 грн.

Підсумовуючи, можна зазначити: тенденція до збільшення вартості зберігається в усіх категоріях. Аналіз продемонстрував стійке подорожчання продуктів у Харкові, що відчутно впливає на споживчі витрати мешканців міста.

