Анализ продемонстрировал устойчивое подорожание продуктов в Харькове, что существенно влияет на потребительские расходы жителей города.

Подорожание продуктов в Харькове отражает нынешнюю ситуацию со стоимостью основных товаров потребительской корзины, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам, проживающим в этом городе, предоставляет портал Минфин .

Больше всего изменения коснулись овощей, круп и молочной категории. Цена на огурцы гладкие достигла 138 гривен за килограмм, в то время как в октябре средний показатель составил 80,49. В магазинах Megamarket этот продукт реализуется по 138 гривен, у Metro – 58,65, в Auchan – 51,80. С начала октября уровень повысился на 66,75 гривны.

Динамика в течение месяца показала постепенное увеличение стоимости — с 71,25 до 170 гривен в конце октября. После этого в ноябре зафиксировано незначительное понижение, однако показатель остается высоким.

Среди круп подорожание произошло на рис длинный пропаренный. Его средняя цена составляет 59,20 грн за килограмм, тогда как раньше – 54,31. В разных сетях зафиксированы следующие показатели: Auchan – 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 44,54. Поднятие за месяц составило 7,60 грн.

Изменения коснулись и молочного сегмента. Кефир «Крестьянский» 2,5% (950 мл) в среднем стоит 65,08 гривны. В Auchan он продается за 57,50, у Metro – 63,44, у Megamarket – 69,40, у Novus – 69,99. В октябре этот показатель был равен 63,45, следовательно, повышение составило 3,49 грн.

Подводя итог, можно отметить: тенденция к увеличению стоимости сохраняется во всех категориях. Анализ продемонстрировал устойчивое подорожание продуктов в Харькове, что существенно влияет на потребительские расходы жителей города.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.