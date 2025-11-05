Дефіцит хліба в Харківській області у сезоні 2025/26 може стати причиною підвищення цін на продукцію, адже зменшується кількість зерна, придатного для виробництва борошна на місцевих підприємствах, повідомляє Politeka.

Під час форуму «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський зазначив, що цьогоріч урожай зернових очікується на рівні 21 мільйона тонн, із яких 10,3 мільйона становитиме продовольча пшениця. Водночас лише 1,7 мільйона тонн відповідатиме найвищим стандартам якості. Така ситуація створює труднощі для підприємств, які виробляють борошно, адже для стабільної роботи їм потрібна якісна сировина.

Як пояснив Рибчинський, конкуренція між внутрішніми переробниками та експортерами постійно зростає. Через обмежені запаси аграрії не поспішають продавати зібране зерно, залишаючи його на зберігання у власних сховищах. Це призводить до сповільнення обігу продукції, цінових коливань і складнощів у роботі підприємств хлібопекарської галузі.

Додатковим викликом стає дефіцит жита. У сезоні 2025/26 прогнозується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн. Така різниця збільшує залежність від зовнішніх постачальників і впливає на стабільність цін усередині країни.

Експерти наголошують, що обмежені обсяги зернових культур і зміни у структурі посівів безпосередньо впливають на формування вартості хлібобулочних виробів. Уже зараз нестача якісної пшениці створює проблеми у виробничих процесах і підвищує ризики для продовольчої системи.

Отже, дефіцит хліба в Харківській області стає одним із ключових викликів нового сезону, формуючи ситуацію на ринку зерна, впливаючи на цінову динаміку та забезпечення населення базовими харчовими продуктами.

Джерело: Agravery.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.