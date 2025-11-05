Дефицит хлеба в Харьковской области в сезоне 2025/26 может стать причиной повышения цен на продукцию, так как уменьшается количество зерна, пригодного для производства муки на местных предприятиях, сообщает Politeka.

Во время форума «ХЛЕБ.ua» председатель Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский отметил, что в этом году урожай зерновых ожидается на уровне 21 миллиона тонн , из которых 10,3 миллиона составит продовольственная пшеница. В то же время только 1,7 миллиона тонн будут соответствовать самым высоким стандартам качества. Такая ситуация создает трудности для производящих муку предприятий, ведь для стабильной работы им нужно качественное сырье.

Как пояснил Рыбчинский, конкуренция между внутренними переработчиками и экспортерами постоянно растет. Из-за ограниченных запасов аграрии не спешат продавать собранное зерно, оставляя его на хранение в собственных хранилищах. Это приводит к замедлению обращения продукции, ценовым колебаниям и сложностям в работе предприятий хлебопекарной отрасли.

Дополнительным вызовом становится дефицит ржи. В сезоне 2025/26 прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн , тогда как в прошлом году этот показатель составлял всего 1,6 тысяч тонн . Такая разница увеличивает зависимость от внешних поставщиков и влияет на стабильность цен внутри страны.

Эксперты отмечают, что ограниченные объемы зерновых культур и изменения в структуре посевов оказывают непосредственное влияние на формирование стоимости хлебобулочных изделий. Уже сейчас нехватка качественной пшеницы создает проблемы в производственных процессах и повышает риск продовольственной системы.

Следовательно, дефицит хлеба в Харьковской области становится одним из ключевых вызовов нового сезона, формируя ситуацию на рынке зерна, влияя на ценовую динамику и обеспечение населения базовыми пищевыми продуктами.

Источник: Agravery.com

