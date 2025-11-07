Новий графік руху транспорту у Вінниці внесе певні корективи у пересування місцевих мешканців, тож розповідаємо деталі.

Новий графік руху транспорту у Вінниці діятиме в суботу, 8 листопада, і передбачає повне припинення роботи трамваїв та тролейбусів, повідомляє Politeka.

Як проінформували на транспортному сайті міста Вінниця, містяни будуть терпіти деякі незручності через проведення навчань на випадок можливих блекаутів.

Новий графік руху транспорту у Вінниці передбачає, що цього дня трамвайні та тролейбусні маршрути не працюватимуть. Водночас частина автобусних маршрутів залишиться активною, щоб забезпечити перевезення пасажирів у найпопулярніших напрямках.

Роботу продовжать автобуси за маршрутами № 4 «Барське шосе — Вул. Лугова», № 5 «Вул. Леоніда Каденюка — П’ятничани», № 6 «Пл. Перемоги — Олієжиркомбінат», № 7 «Вул. Якова Шепеля — Пирогово».

№ 11 «Вул. Ботанічна — Сабарів», № 19 «Вишенька — Вінницькі Хутори», № 20 «Водоканал — Хутір Шевченка», № 21 «Барське шосе — Педколедж», № 22 «Залізничний вокзал — Мікрорайон Академічний».

№ 24 «Вишенька — Вул. Бучми (ліс)», № 27 «Залізничний вокзал — с. Лука-Мелешківська», № 30 «Дитячий санаторій — Селище Десна» та № 32 «Залізничний вокзал — Сабарів». Вони курсуватимуть за розкладом вихідного дня.

Новий графік руху транспорту у Вінниці також передбачає, що не працюватимуть маршрути № 1 «Залізничний вокзал — Педколедж», № 2 «Пл. Шкільна — Вул. Сергія Зулінського (ВПЗ)», № 8 «Залізничний вокзал — Бучми (ліс)», № 14 «Залізничний вокзал — Дитячий санаторій» і № 16 «Водоканал — Барське шосе — Аграрний університет».

Повний на 8 листопада розклад можна переглянути на сайті.

