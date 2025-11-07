Новый график движения транспорта в Виннице внесет определенные коррективы в передвижение местных жителей и рассказываем детали.

Новый график движения транспорта в Виннице будет действовать в субботу, 8 ноября, и предусматривает полное прекращение работы трамваев и троллейбусов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на транспортном сайте города Винница, горожане будут испытывать некоторые неудобства из-за проведения учений на случай возможных блекаутов.

Новый график движения транспорта в Виннице предусматривает, что в этот день трамвайные и троллейбусные маршруты не будут работать. В то же время, часть автобусных маршрутов останется активной, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в самых популярных направлениях.

Работу продолжат автобусы по маршрутам № 4 «Барское шоссе – Ул. Луговая», №5 «Ул. Леонида Каденюка - Пятничане», № 6 «Пл. Победы - Олиежиркомбинат», № 7 «Ул. Якова Шепеля – Пирогово».

№11 «Ул. Ботаническая – Сабаров», №19 «Вишенка – Винницкие Хутора», №20 «Водоканал – Хутор Шевченко», №21 «Барское шоссе – Педколледж», №22 «Железнодорожный вокзал – Микрорайон Академический».

№ 24 «Вишенка – Ул. Бучмы (лес)», № 27 «Железнодорожный вокзал – с. Лука-Мелешковская», № 30 «Детский санаторий – Поселок Десна» и № 32 «Железнодорожный вокзал – Сабаров». Они будут курсировать по расписанию выходного дня.

Новый график движения транспорта в Виннице также предусматривает, что не будут работать маршруты №1 «Железнодорожный вокзал – Педколледж», №2 «Пл. Школьно – Ул. Сергея Зулинского (СПО)», № 8 «Железнодорожный вокзал – Бучмы (лес)», № 14 «Железнодорожный вокзал – Детский санаторий» и № 16 «Водоканал – Барское шоссе – Аграрный университет».

Полное расписание можно посмотреть на сайте.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.