Початок опалювального сезону 2025 року в Вінницькій області офіційно стартує в Брацлавській та Вінницькій громадах з урахуванням температурних показників та готовності соціальних об’єктів, повідомляє Politeka.

У Брацлавській селищній раді через зниження зовнішньої температури та необхідність забезпечити комфортний тепловий режим у закладах освіти й охорони здоров’я оголосили початок опалювального сезону. Розпорядження №154/од від 7 жовтня встановило старт теплопостачання з 8 жовтня для комунальних шкіл та медичних установ. Пізніше, 20 жовтня, розпорядження №157/од визначило початок подачі тепла з 21 жовтня для адміністративних будівель селищної ради, публічної бібліотеки та центру культури й дозвілля.

Таким чином, громада забезпечила повноцінний запуск теплопостачання у всіх комунальних об’єктах, гарантувавши стабільний температурний режим.

У Вінниці дата початку опалювального сезону 2025 року залежить від погодних умов. Виконавчий комітет міської ради визначає старт теплопостачання на основі середньої добової температури протягом трьох діб. Якщо показник опуститься до 8 градусів або нижче, це стає сигналом для початку опалювального періоду. Спершу тепло подається до дитсадків, шкіл, лікарень та культурних закладів, а після цього — у багатоквартирні будинки за відповідними заявками керівників установ. Минулого року соціальні заклади отримали тепло 14 жовтня, житловий фонд — 21 жовтня.

Комунальні служби Вінниці до старту сезону 2025 року підготували котельні, теплові пункти та мережі. «Вінницяміськтеплоенерго» реконструювало 23 ділянки тепломереж загальною протяжністю 3,9 км. До 1 жовтня всі будинки, підключені до системи централізованого опалення, мали бути заповнені теплоносієм. Рішення щодо подачі тепла до бюджетних установ приймає виконавчий комітет після отримання заявок.

Опалювальний сезон для багатоквартирних будинків визначатиметься температурним режимом, а традиційно старт відбувається у середині жовтня, коли середня температура стабільно тримається на рівні 8 градусів або нижче.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Вінницькій області організовано послідовно, з урахуванням погодних умов та технічної готовності соціальних об’єктів.

Джерело: Брацлавська територіальна громада, newsonline24

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.

Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.