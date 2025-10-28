Начало отопительного сезона 2025 г. в Винницкой области официально стартует в Брацлавской и Винницкой общинах с учетом температурных показателей и готовности социальных объектов, сообщает Politeka.

В Брацлавском поселковом совете из-за снижения наружной температуры и необходимости обеспечить комфортный тепловой режим в учебных заведениях и здравоохранении объявили начало отопительного сезона. Распоряжение №154/ед от 7 октября установило старт теплоснабжения с 8 октября для коммунальных школ и медицинских учреждений. Позже, 20 октября, распоряжение №157/е определило начало подачи тепла с 21 октября для административных зданий поселкового совета, публичной библиотеки и центра культуры и досуга.

Таким образом община обеспечила полноценный запуск теплоснабжения во всех коммунальных объектах, гарантировав стабильный температурный режим.

В Виннице дата начала отопительного сезона 2025 зависит от погодных условий. Исполнительный комитет городского совета определяет старт теплоснабжения на основе средней суточной температуры в течение трех суток. Если показатель опустится до 8 градусов или ниже, это становится сигналом начала отопительного периода. Сначала тепло подается в детсады, школы, больницы и культурные заведения, а после этого — в многоквартирные дома по соответствующим заявкам руководителей учреждений. В прошлом году социальные учреждения получили тепло 14 октября, жилищный фонд - 21 октября.

Коммунальные службы Винницы к старту сезона 2025 подготовили котельные, тепловые пункты и сети. «Винницагортеплоэнерго» реконструировало 23 участка теплосетей общей протяженностью 3,9 км. До 1 октября все дома, подключенные к системе централизованного отопления, должны были быть заполнены теплоносителем. Решение о подаче тепла в бюджетные учреждения принимает исполнительный комитет после получения заявок.

Отопительный сезон для многоквартирных домов будет определяться температурным режимом, а традиционно старт происходит в середине октября, когда средняя температура стабильно удерживается на уровне 8 градусов или ниже.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Винницкой области организовано последовательно, с учетом погодных условий и технической готовности социальных объектов.

Источник: Брацлавская территориальная община , newsonline24

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.