На наступному тижні – з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року – в Вінницькій області будуть застосовувати локальні графіки відключення світла.

Обленерго оголосило нові графіки відключення світла з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року в Вінниці та області, повідомляє Politeka.

У Вінниці графіки відключення світла будуть застосовуватися щодня в будні, з 27 по 31 жовтня, з 9 до 17 години, але ці знеструмлення будуть саме локальними, тобто торкнуться лише окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.

У межах обслуговування Замостянського району електромереж заплановано обмеження на наступний тиждень в таких населених пунктах:

27 числа – Пултівці, Лисянка, Красне, Агрономічне;

28 – Агрономічне;

29 – Тютьки, Прибузьке, Пултівці, Лисянка, Красне;

30 – Широка Гребля, Ільківка, Горбанівка, Медвеже Вушко, Олександрівка, Жабелівка, Гуменне, Михайлівка, Оленівка, Пурпурівці, Сокиринці;

31 – Лаврівка, Стрижавка, Мізяківські Хутори, Переорки, Тютюнники.

У Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області, як пише Politeka, діятимуть такі графіки відключення світла:

27 – Тиврів, Гнівань;

28 – Сутиски, Гнівань;

30 – Уяринці, Велика Вулига, Сліди, Бушинка, Гута-Бушинська;

31 – Сутиски.

Так само на будні дні заплановано обмеження електропостачання і в інших районах області. Детальну інформацію з точним датами та адресами шукайте на сайті обленерго.

