Обленерго оголосило нові графіки відключення світла з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року в Вінниці та області, повідомляє Politeka.
У Вінниці графіки відключення світла будуть застосовуватися щодня в будні, з 27 по 31 жовтня, з 9 до 17 години, але ці знеструмлення будуть саме локальними, тобто торкнуться лише окремих вулиць та адрес, повний список яких можна знайти на сайті обленерго.
У межах обслуговування Замостянського району електромереж заплановано обмеження на наступний тиждень в таких населених пунктах:
- 27 числа – Пултівці, Лисянка, Красне, Агрономічне;
- 28 – Агрономічне;
- 29 – Тютьки, Прибузьке, Пултівці, Лисянка, Красне;
- 30 – Широка Гребля, Ільківка, Горбанівка, Медвеже Вушко, Олександрівка, Жабелівка, Гуменне, Михайлівка, Оленівка, Пурпурівці, Сокиринці;
- 31 – Лаврівка, Стрижавка, Мізяківські Хутори, Переорки, Тютюнники.
У Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області, як пише Politeka, діятимуть такі графіки відключення світла:
- 27 – Тиврів, Гнівань;
- 28 – Сутиски, Гнівань;
- 30 – Уяринці, Велика Вулига, Сліди, Бушинка, Гута-Бушинська;
- 31 – Сутиски.
Так само на будні дні заплановано обмеження електропостачання і в інших районах області. Детальну інформацію з точним датами та адресами шукайте на сайті обленерго.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про погіршення ситуації з дефіцитом продуктів: чого чекати найближчим часом.
Також Politeka повідомляла про новий графік руху транспорту: що зміниться для пасажирів у листопаді.
Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги.