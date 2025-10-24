Енергетики планують на період із 25 по 28 жовтня профілактичні роботи в Київській області, через що доведеться застосовувати спеціальні графіки відключення світла.

У ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла для Київської області на 25-28 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

У суботу, 25 жовтня, діятимуть зокрема такі графіки відключення світла:

Бородянка (Абрикосова, Автомобілістів, Вишнева, Запорізька, Кирилюка, Південна, Побутовиків, Полупанова, Радужна, Сонячна) – з 9:00 до 18:00;

Нова Буда (Слобідська, Травнева, Миру) – з 9:30 до 18:00;

частково Дружня, Загальця, Вишняки, Майданівка, Пилиповичі, Язвинка, Поташня, Бондарня – з 9:00 до 18:00;

Гоголів (Бориспольця, Галагана, Грушевського, Довженка, Замкова, Зоряна, Калюка, Київська, Кільцева, Коновальця, Нескорених, Остерська, Осьмака, Отмана Ромашки, Преображенська, Репіна, Сковороди, Франка, Шевченка, Ярослава Мудрого) – з 9:00 до 19:00;

село Лісне Дмитрівської громади – з 8:00 до 20:00.

У межах Баришівської громади обмеження діятимуть із 9 до 19 години в суботу частково в населених пунктах Баришівка, Перемога, Швачиха, Власівка, Поділля, Морозівка, а в неділю – Баришівка, Морозівка, Поділля, Бзів, пише Politeka.

У межах Великодимерської селищної територіальної громади в Київській області графіки відключення світла діятимуть із 9 до 19 години 26 жовтня:

Велика Димерка (вул. Броварська, Введенська, Вербна, Чорновола, Зелена, Зеленого, Коцюбинського, Прорізна, Ситюкова, Ярослава Мудрого);

Тарасівка (9 Січня, Космонавтів, Патона, Польова, Привокзальна, Садова, Франка, Шевченка + низка провулків);

Підлісся (Будівельників, Весняна, Вишнева, Дружби, Козацька, Лісова, Миру, Райдужна, Тиха, Ясна, пров. Весняний);

Богданівка (Будівельна, Освітянська, Парникова, Богдана Хмельницького, пров. Лучовий).

У селі Богданівка такі ж планові знеструмлення повторяться в понеділок та вівторок, 27 та 28 числа.

