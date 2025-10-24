Энергетики планируют на период с 25 по 28 октября профилактические работы в Киевской области, поэтому придется применять специальные графики отключения света.

В ДТЭК объявили о новых локальных графиках отключения света для Киевской области на 25-28 октября 2025 года, сообщает Politeka.

В субботу, 25 октября, будут действовать в частности следующие графики отключения света:

Бородянка (Абрикосовая, Автомобилистов, Вишневая, Запорожская, Кириллюка, Южная, Бытовиков, Полупанова, Радужная, Солнечная) – с 9:00 до 18:00;

Новая Буда (Слободская, Майская, Мира) – с 9:30 до 18:00;

частично Дружня, Загальцы, Вишняки, Майдановка, Пилиповичи, Язвинка, Поташня, Бондарня – с 9:00 до 18:00;

Гоголев (Бориспольца, Галагана, Грушевского, Довженко, Замковая, Звездная, Калюка, Киевская, Кольцевая, Коновальца, Непокоренных, Остерская, Осьмака, Отмана Ромашки, Преображенская, Репина, Сковороды, Франко, Шевченко, Ярослава Мудрого);

село Лесное Дмитровской общины – с 8:00 до 20:00.

В пределах Барышевской общины ограничения будут действовать с 9 до 19 часов в субботу частично в населенных пунктах Барышевка, Победа, Швачиха, Власовка, Подилля, Морозовка, а в воскресенье – Барышевка, Морозовка, Подилля, Бзов, пишет Politeka.

В пределах Великодимерской поселковой территориальной общины в Киевской области графики отключения света будут действовать с 9 до 19 часов 26 октября:

Великая Дымерка (ул. Броварская, Введенская, Вербная, Черновола, Зеленая, Зеленого, Коцюбинского, Прорезная, Ситюкова, Ярослава Мудрого);

Тарасовка (9 января, Космонавтов, Патона, Полевая, Привокзальная, Садовая, Франко, Шевченко + ряд переулков);

Подлесье (Строителей, Весенняя, Вишневая, Дружбы, Казацкая, Лесная, Мира, Радужная, Тихая, Ясная, пер. Весенний);

Богдановка (Строительная, Просвещенская, Парникова, Богдана Хмельницкого, пер. Лучевой).

В селе Богдановка такие же плановые обесточивания повторятся в понедельник и вторник, 27 и 28 числа.

