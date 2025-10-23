У ДТЕК оголосили про нові локальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на період із 24 по 27 жовтня 2025 року.

Окрім можливих аварійних і стабілізаційних знеструмлень, у Дніпропетровській області з 24 по 27 жовтня діятимуть також локальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними ДТЕК, у пʼятницю, 24 жовтня, графіки відключення світла в Дніпропетровській області зокрема торкнуться таких населених пунктів:

м. Покров (вул. Балкова, Ботанічна, Бузкова, Виноградна, Вишнева, Водопровідна, Волошкова, Степова, Гірницька, Гоголя, Грушевського, гайдамацька, Дружня, Лісова, Калинова, Каховська, Клубна, Кожедуба, Козацька та ін.) – з 8:00 до 18:00;

с. Межиріч (вул. Соборна, Центральна, Шевченка, пров. Дружби, Межовий, Озерний, Тихий, Чумака) – з 8:00 до 18:30;

Семенівка (Незалежності) – з 8:00 до 18:00.

Також межах Криничанської селищної територіальної громади у пʼятницю знеструмлення відбуватимуться з 9 до 19 години частково в селах Червоний Яр, Степанівка, Іллінка, Новопідгірне, Зелений Гай, Весела Роща, Вишневе, Зелений Кут, Барвінок, повідомляє Politeka.

У суботу, 25 числа, графіки відключення світла в Дніпропетровській області застосовуватимуть на території Зеленодольської громади: з 8 до 16 години в с. Мала Долина по вулицях Високопільська, Затишна, Зеленодольська, Миру, Нова, Травнева; з 12 до 18 – Велика Долина (Кримська, Фартушного).

А в понеділок, 27 жовтня, знеструмлення заплановано на період із 8:30 до 18:00 у селі Братське Новоолександрівської громади для будинків по вулицях Авіаційна та Зоряна.

