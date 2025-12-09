Місцеві мешканці переймаються тим, чи не доведеться їм зіштовхнутися із дефіцитом продуктів у Дніпропетровській області.

Ситуація на ринку показує, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може бути зумовлений посухою та іншими факторами, повідомляє Politeka.

Природні примхи та складні умови для фермерів на півдні України вплинули на врожай соняшнику і це вже позначається на цінах на олію.

Попри всі труднощі та дефіцит сировини у Дніпропетровській області, виробники намагаються забезпечити ринок, але коштувати готовий продукт буде дорожче.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відбувся через втрати врожаю соняшнику на Миколаївщині та Херсонщині. Цьогоріч урожай менший і дрібніший, ніж минулого року.

Аграрії пояснюють, що відсутність опадів влітку та недостатня волога взимку й весною призвели до суттєвого скорочення врожайності. На полях соняшник виріс у кілька разів меншим і на багатьох ділянках взагалі не вдалося нічого зібрати.

Андрій, комбайнер, каще, що посуха цього року серйозно позначилась і, на жаль, результати після збору гірші втричі, ніж торік. Тоді навіть невеликий дощик давав можливість отримати гарні зернята, а зараз кожен сантиметр вологи на вагу золота.

На додаток до кліматичних труднощів війна внесла свої корективи. Частина полів замінована, техніка пошкоджена, а люди три роки намагаються відновити ґрунти.

Висока собівартість виробництва олії формується також через логістику, енергоносії та валютні коливання. Всі ці фактори разом визначають кінцеву вартість на прилавках магазинів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.