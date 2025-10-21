ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оголосило, які графіки відключення світла діятимуть в області з 22 по 25 жовтня 2025 року.

Енергетики попереджають про нові локальні графіки відключення світла для населених пунктів Київської області на 22-25 жовтня 2025 року, пише Politeka.

За даними ДТЕК, у середу, 22 жовтня, без електропостачання тимчаово залишаться мешканці:

селища Баришівка (вул. Медова, Новоселів, Гончара, Селищанська, Сімейна, Соборна, Сосюри, Торфяна, Центральна, пров. Залізничний, Незалежності, Пасічанський, Пасічний, Торфяний) – з 08:00 до 19:00;

с. Пасічна (вул. Селищанська, Черняхівська) – з 08:00 до 19:00;

Русанів (Вишнева, Гайова, Горіхова, Київська, Набережна, Нова, Пасічна, Польова, Прилужна, Садова, Хамбіра, Шевченка, пров. Садовий) – з 9:00 до 19:00;

Кулажинці (Воровського, Глибочиця, Козюби, Лісова, Партизана Стригуна, Центральна, Чернігівська, Шевченка) – з 9:00 до 19:00;

частково сіл Козіївка, Деревʼяна, Слобідка, Долина та Красне Перше – з 8:30 до 19:30.

У четвер, 23 числа, графіки відключення світла, як повідомляє Politeka, діятимуть частково в таких населених пунктах області:

Нова Буда – з 8:30 до 18:00;

Бородянка, Дружня, Нова Гребля, Вабля, Новий Корогод – з 9:00 до 18:00;

Обухів, Деревʼяна – з 8:30 до 19:30.

У селищі Рокитне часткові обмеження діятимуть із 8:30 до 18:30 протягом трьох днів – з 22 по 24 число (списки вулиць можна знайти на сайті громади).

У пʼятницю, 24 жовтня, графіки відключення світла з 9:00 до 19:00 діятимуть у межах Пірнівської громади (Пірнове, Воропаїв, Вища Дубечня, Лебедівка), з 8:00 до 17:00 – Бучанської (Блиставиця, Ворзель), з 8:30 до 19:00 – Переяславської (Переяслав, Переяславське), з 8:30 до 19:30 – в Обухівському районі (Гудимове, КОпачів, Германівка).

У в суботу, 25 числа, знеструмлення будуть застосовувати з 8 до 20 години в селі Лісне Дмитрівської громади та з 8 до 19 – в Блиставиці, Бучі та Мироцькому.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".